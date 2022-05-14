Финский министр Туппурайнен заявила, что не боится реакции России на вступление в НАТО

В Финляндии заявили, что готовы к ответу России на вступление в НАТО

Финляндия готова к ответу России на вступление страны в НАТО, это ее выбор, и она не боится возможных угроз, заявила министр. Ранее МИД России предупредил об ответе с учетом инфраструктуры, которую альянс разместит в этой стране

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Финляндия не боится угроз из-за намерения вступить в НАТО и готова к ответным действиям Москвы, заявила министр страны по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в эфире телеканала Sky News.

«У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — сказала она.

Сейчас Финляндия остается государством — партнером Североатлантического альянса. О возможности присоединения к НАТО власти страны заговорили после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Накануне глава финского МИДа Пекко Хаависто заявил, что власти собираются направить альянсу заявку на членство в середине следующей недели, если на это согласится парламент.

14 мая президент Финляндии Саули Ниинистё созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и сообщил ему, что страна собирается подать заявку в альянс в ближайшее время. Разговор состоялся по инициативе финской стороны. В ходе беседы Ниинистё подчеркнул, что за счет этого шага Финляндия хочет укрепить свою безопасность.

Путин в ответ назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибкой» и заявил, что решение Хельсинки может негативно сказаться на отношениях двух стран.

О том, что Финляндия может стать «целью России» после вступления в НАТО, говорил зампред постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Заместитель главы МИД страны Александр Глушко обещал не принимать ответное решение «на эмоциях», но заявил, что Москва все равно сделает это, учитывая, какую инфраструктуру альянс разместит в Финляндии.