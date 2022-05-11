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Политика ,  
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Великобритания и Финляндия договорились о военной взаимопомощи

Борис Джонсон (слева)&nbsp;с президентом Финляндии Саули Ниинисто
Борис Джонсон (слева) с президентом Финляндии Саули Ниинисто (Фото: Frank Augstein / Reuters)

Великобритания и Финляндия договорились о взаимопомощи, в том числе и военной, в том случае, если одна из стран будет атакована. Военная поддержка может быть оказана по запросу одной из сторон, говорится в совместной декларации. О заключенных договоренностях было объявлено во время визита британского премьера Бориса Джонсона в Хельсинки. Прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров вела пресс-служба президента Финляндии Саули Ниинисте.

Аналогичное соглашение о взаимопомощи заключили ранее Великобритания и Швеция, отмечается на сайте британского кабинета министров.

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«Мы подтвердили, что если одна из стран пострадает от стихийного бедствия или нападения, Соединенное Королевство и Финляндия по просьбе пострадавшей страны окажут друг другу помощь различными способами, которые могут включать военные средства. Это сотрудничество будет оставаться в полном соответствии с политикой безопасности и обороны каждой страны и призвано дополнить, а не заменить существующее европейское и евроатлантическое сотрудничество», — гласит текст декларации (цитата по Reuters).

Финляндия и Швеция планируют одновременную подачу заявок о членстве в НАТО в ближайшие месяцы. С момента окончания Второй мировой войны эти страны хранили нейтралитет. Уровень поддержки решения о вступлении в НАТО в обоих странах резко вырос в конце февраля, после начала военных действий на Украине.

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