МИД пообещал «военно-технические» меры при вступлении Финляндии в НАТО
Россия предпримет ответные шаги, в том числе военно-технического характера, в случае вступления Финляндии в НАТО, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Так в МИДе отреагировали на совместное заявление финского президента Саули Ниинистё и премьер-министра страны Санны Марин, которые призвали подать заявку на членство в альянсе «незамедлительно».
«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД России.
Заявление руководства Финляндии там назвали «радикальным изменением внешнеполитического курса страны», а стремление в НАТО — нарушением ее международно-правовых обязательств. В российском МИДе сочли, что НАТО «напористо» убеждало Хельсинки вступить в альянс, чтобы «продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране».
«Будем реагировать по ситуации», — заключили в МИДе.
В своем заявлении Ниинистё и Марин пояснили, что членство в НАТО усилит безопасность Финляндии, а также укрепит сам альянс. «Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — заявили они.
После этого сообщения Кремль заявил, что решение Финляндии подать заявление на вступление в НАТО Россия рассматривает как угрозу. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это не делает континент более стабильным и безопасным.
Россия и раньше критиковала намерение Хельсинки вступить в НАТО, предупреждая, что это обострит обстановку в регионе. В середине апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае сухопутная граница с альянсом вырастет более чем вдвое и ее придется «укреплять». «Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — пояснял он.