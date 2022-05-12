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МИД пообещал «военно-технические» меры при вступлении Финляндии в НАТО

Руководство страны призвало как можно скорее подать заявку на ее членство в НАТО. Россия предпримет ответные меры, чтобы «купировать» возникающие угрозы своей безопасности, заявили в МИДе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия предпримет ответные шаги, в том числе военно-технического характера, в случае вступления Финляндии в НАТО, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Так в МИДе отреагировали на совместное заявление финского президента Саули Ниинистё и премьер-министра страны Санны Марин, которые призвали подать заявку на членство в альянсе «незамедлительно».

«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД России.

Заявление руководства Финляндии там назвали «радикальным изменением внешнеполитического курса страны», а стремление в НАТО — нарушением ее международно-правовых обязательств. В российском МИДе сочли, что НАТО «напористо» убеждало Хельсинки вступить в альянс, чтобы «продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране».

«Будем реагировать по ситуации», — заключили в МИДе.

Кремль назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО
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Фото:Arben Celi / Reuters

В своем заявлении Ниинистё и Марин пояснили, что членство в НАТО усилит безопасность Финляндии, а также укрепит сам альянс. «Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — заявили они.

После этого сообщения Кремль заявил, что решение Финляндии подать заявление на вступление в НАТО Россия рассматривает как угрозу. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это не делает континент более стабильным и безопасным.

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Россия и раньше критиковала намерение Хельсинки вступить в НАТО, предупреждая, что это обострит обстановку в регионе. В середине апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае сухопутная граница с альянсом вырастет более чем вдвое и ее придется «укреплять». «Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — пояснял он.

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