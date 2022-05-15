МИД Турции заявил об отсутствии «торга» в позиции по Финляндии в НАТО

Чавушоглу назвал позицию республики четкой: Анкара поддерживает принцип «открытых дверей» в НАТО, но не может игнорировать информацию о «поддержке терроризма» в стремящихся вступить в альянс Cкандинавских странах

Мевлют Чавушоглу (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Позиция Турции по вступлению Финляндии в НАТО «очень четкая», заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Hurriyet.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара «не видит позитива» во вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он назвал Скандинавские страны «гостевым домом для террористических организаций» и отметил, что члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана живут в Швеции и даже участвуют в парламенте.

«Это не угроза. Это не торг. Это и не популизм. Это наши конкретные находки о поддержке терроризма в странах, которые стремятся [вступить в НАТО]», — подчеркнул Чавушоглу.

Он сказал, что Турция тем не менее поддерживает «политику открытых дверей» альянса.

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Финляндия 15 мая официально объявила о намерении подать заявку на членство в НАТО. О поддержке такого шага заявляли многие страны. Генсек Йенс Столтенберг заверял, что альянс сможет оперативно принять Хельсинки и Стокгольм, если получит такой запрос.

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Президент страны Саули Ниинистё отметил, что его «запутали» заявления Анкары на эту тему, поскольку в личном телефонном разговоре Эрдоган говорил ему, что примет вступление Финляндии в альянс, но публично он озвучил другую позицию. Ниинистё отметил необходимость четкого ответа от Эрдогана и выразил готовность обсудить с турецким лидером его претензии.

По данным газеты Expressen, Швеция может подать заявление на членство в НАТО 16 мая.