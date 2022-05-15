В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией из-за позиции по НАТО

Нет объективных причин для того, чтобы помешать Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, такие действия станут поводом для изоляции в альянсе, предупредил Вебер. Ранее Эрдоган назвал Швецию «гостевым домом» для террористов

Европейский парламент в Брюсселе, Бельгия (Фото: Virginia Mayo / AP)

В случае если любой член НАТО будет препятствовать вступлению в альянс Финляндии и Швеции, это станет причиной для изоляции этой страны в рамках блока, заявил WAZ лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер.

«Любой, кто поставит под сомнение единство НАТО, будет изолирован внутри содружества. <...> Если две страны хотят этого сами, то Финляндия и Швеция являются его частью, об этом не может быть и речи. Нет никаких видимых причин откладывать или блокировать это», — сказал политик.

В середине мая Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО, аналогичный шаг рассматривают и в Швеции. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган предупредил, что не видит «позитива» в этих планах. По его словам, Швеция и Финляндия стали «гостевым домом» для террористических организаций. Турецкий народ просит власти страны заблокировать заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, рассказал 14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что позиция страны не является торгом, популизмом или угрозой.

В Анкаре затем пояснили, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией, занимается в Европе «сбором средств и вербовкой», особенно активна она в Швеции, а потому вступление этих стран в альянс стало «вопросом национальной безопасности Турции». «Мы не закрываем дверь», — подчеркнул при этом представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Анкара, Стокгольм и Хельсинки ведут переговоры по этому вопросу, есть надежда на «хороший результат», анонсировал 15 мая глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман.

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С критикой намерения Финляндии вступить в НАТО выступили и в России. Президент Владимир Путин назвал такой сценарий ошибкой, заверив, что Москва не представляет угрозы для Хельсинки. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях», — предупредил он. Присоединение Финляндии к НАТО станет для России безусловной угрозой, счел представитель президента Дмитрий Песков.

Зампред России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что эти страны станут возможной целью для удара при условии размещения на их территории подразделений НАТО.