Швеция заявила о готовности к любому ответу России на вступление в НАТО

Глава Минобороны допустил риск реакции со стороны России, если Швеция решит вступать в НАТО. Он попросил союзников предоставить гарантии безопасности до принятия заявки на членство в альянс и увеличить число военных учений

Петер Хультквист (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Швеция готова отреагировать на «любой встречный ответ» России, если Стокгольм подаст заявку на вступление в НАТО, заявил министр обороны королевства Петер Хультквист, передает Reuters.

«Если Швеция решит добиваться членства в НАТО, существует риск реакции со стороны России. Позвольте мне заявить, что в таком случае мы готовы иметь дело с любым встречным ответом», — сказал Хультквист.

Глава Минобороны отметил, что в таком случае Швеции нужны гарантии безопасности от союзников на период между ее заявлением о вступлении в НАТО и его ратификацией существующими членами.

«Среди прочего, увеличение военных учений с международными партнерами как на территории Швеции, так и в непосредственной близости может способствовать повышению порога защиты [против нападения]», — добавил он.

Сейчас Швеция имеет статус государства-партнера НАТО, однако после начала российской военной операции на Украине Стокгольм вновь заговорил о возможности вступления в Североатлантический альянс.

В середине апреля шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщала, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. Однако позже газета Expressen передала, что заявка может подана в понедельник, 16 мая.

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После этого заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что желающие вступить в НАТО страны могут стать целью России, если на их территории появятся войска альянса. «Они знают, что, как только станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных шагов с российской стороны», — сказал он.

МИД России предупреждал о риске «самых нежелательных последствий» этого шага. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко говорил, что присоединение прежде нейтральных Финляндии и Швеции к НАТО приведет к радикальной смене военно-политической ситуации.

Говоря о мерах, которые Россия может принять при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял об усилении группировки сухопутных сил вдоль границ с альянсом и существенном развертывании военно-морских сил в Финском заливе.

13 мая президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности, где обсуждались «потенциальные угрозы для безопасности» страны в случае вступления Швеции в НАТО.