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Bloomberg узнал о пункте о «российской угрозе» в новой концепции НАТО

В действующей концепции говорится о партнерстве с Россией. По данным Bloomberg, в новый документ, вероятно, войдет положение о прямой угрозе от действий Москвы
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

НАТО в новой стратегической концепции может обозначить действия России как прямую угрозу, пишет Bloomberg. Позиция Брюсселя может поменяться, если Москва изменит свое поведение, отметил собеседник агентства.

По данным Bloomberg, в документе также затронута тема помощи соседним странам, которые могут подвергнуться агрессии.

Ожидается, что стратегия примет свой окончательный вид в ходе саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. Документ в контексте предстоящей встречи накануне обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Этой концепцией альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

Стратегическая концепция определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней изложены цели и задачи НАТО в сфере безопасности и, в частности, вызовы, с которыми он сталкивается.

Действующая сейчас стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В ней отмечается необходимость «стратегического партнерства» с Россией. Перечисленные в ней основные задачи — коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

В докладе о реформировании альянса, опубликованном в 2020 году, говорится, что Россия является для НАТО главной военной угрозой как минимум до 2030 года.

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НАТО после начала российской военной операции на Украине несколько раз проводило внеочередные заседания и объявляло о перемещениях войск. Столтенберг в апреле заявлял, что альянс прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России. По словам генсека, НАТО находится в «разгаре фундаментальной трансформации».

Россия, в свою очередь, заявляет об угрозе со стороны НАТО и выступает против его расширения. В конце 2021 года Москва предложила Вашингтону и Брюсселю проекты гарантий безопасности, которые предусматривали в том числе отказ от расширения НАТО на восток. Переговоры по этим документам не дали конкретных результатов. 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

В марте министр обороны Сергей Шойгу предложил усилить западные границы России из-за действий стран альянса.

15 мая Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО. По данным газеты Expressen, 16 мая заявку на членство в альянсе планирует подать Швеция. Российские власти говорили, что сочтут вступление скандинавских стран в НАТО угрозой безопасности страны. В случае принятия в состав организации Финляндии Москва примет меры военно-технического характера, предупреждали в МИДе.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
угроза НАТО стратегия
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