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Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии

С начала военной операции России в Сирии погибли не менее 120 человек. Минобороны и региональные власти при этом не всегда называли имена убитых
Российские военные в Сирии
Российские военные в Сирии (Фото: ТАСС)

18 августа 2020 года. При возвращении российской колонны из Дейр-эз-Зора в 15 км от города на пути ее движения сработало самодельное взрывное устройство. В Минобороны подтвердили, что в результате нападения погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, находившийся в Сирии в качестве военного советника. Пострадавший при взрыве сержант Михаил Мильшин позже скончался в госпитале имени Бурденко.

11 марта 2020 года на горном участке трассы Аль-Кадмус — Банияс грузовой автомобиль с российской базы Хмеймим съехал с дороги и врезался в придорожную постройку. В результате аварии погиб российский контрактник.

1 февраля 2020 года при выполнении задания в Сирии погибли четверо сотрудников Центра спецназа ФСБ: капитан Дмитрий Минов, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Руслан Гимадиев, майор Булат Ахматьянов. Информацию об их гибели подтвердило полпредство Татарстана в Москве.

В 2020 году в Сирии погиб сотрудник Центра специального назначения ФСБ подполковник Антон Копейкин. Обстоятельства и дата его смерти не назывались. В честь Копейкина решили назвать одну из школ в Белгородской области.

В сентябре 2019 года стало известно, что три человека (старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык) во время разведки подорвались на мине. Минобороны России утверждало, что российских солдат в этом районе не было.

В феврале 2019 года трое российских военных попали в засаду и были убиты. Об этом Минобороны сообщило 25 марта. По данным ведомства, они пропали без вести в конце февраля в результате нападения боевиков.

История сирийского конфликта

Назвать точную дату начала гражданской войны в Сирии, которая идет вот уже десять лет, достаточно трудно. Одним из первых крупных выступлений стала акция в Дамаске 15 марта 2011 года, когда несколько сотен человек стихийно собрались и вышли на улицы столицы. Звучали лозунги против коррупции, за демократию и свободу слова, а также требования к Башару Асаду покинуть пост президента.

Митингу в Дамаске предшествовали события в городе Дераа у границы с Иорданией. В начале марта там были задержаны школьники из известных в городе семей, которые написали на школе: «Твоя очередь, доктор», — намек на то, что президента Башара Асада, офтальмолога по образованию, постигнет участь президентов Туниса и Египта Зин Абидина бен Али и Хосни Мубарака, подавших в отставку из-за массовых акций протеста в своих странах. Против задержания собралась уличная демонстрация, и полиция применила силу против протестующих.

В Дераа митинги тоже продолжались и тоже были разогнаны. 18 марта по несогласным был открыт огонь, жертвами стали четыре человека. После похорон погибших начались новые беспорядки, и вскоре часть города перешла под контроль протестующих. В апреле стихийные массовые демонстрации охватили всю страну. При столкновениях с полицией гибли уже десятки людей.

15 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что расценивает внутриполитическую ситуацию в Сирии как гражданскую войну и требует соблюдения международного гуманитарного права на территории страны.

29 июля у повстанцев появилась армия: нелояльные режиму сирийские офицеры под руководством полковника Рияда Асада объявили о формировании Свободной сирийской армии (ССА).

В конфликте почти с самого его начала проявились интересы стран региона и мировых держав. В 2014 году из соседнего Ирака началось проникновение бойцов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). К осени 2015 года террористы стояли на пороге Дамаска.

В 2014 году США, возглавлявшие коалицию по борьбе с террористами, начали наносить удары по их позициям в Сирии. В октябре 2015 года свою антитеррористическую операцию начала Россия. В конце 2017 года российский президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов, в заслугу разгром ИГ ставят себе и США. К этому же времени военные силы правительства Асада начали восстанавливать контроль над территорией страны.

Попытки мирно урегулировать конфликт до сих пор результата не принесли. Основой для урегулирования являются принципы, принятые в Женеве в 2012 году, — создание переходного правительства с участием всех заинтересованных сторон, проведение президентских и парламентских выборов, формирование новых органов власти. Одним из элементов урегулирования должно стать и принятие новой Конституции — 30 октября 2019 года начал работу Сирийский конституционный комитет. Однако к непосредственному написанию нового закона его участники (они собираются в Женеве) до сих пор не приступили, поэтому очередные выборы президента (должны пройти до конца мая) пройдут по существующему законодательству.

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5 февраля 2019 года стало известно о гибели 25-летнего Максима Плетнева «при выполнении боевого задания». Смерть наступила 31 января, 4 февраля он был похоронен у себя на родине в Тихорецком районе Краснодарского края.

17 сентября 2018 года был сбит российский самолет Ил-20. Погибли 15 военнослужащих. В Минобороны заявили, что самолет сбили из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии. При этом в ведомстве отметили, что под удар его поставили израильские истребители, которые зашли со Средиземного моря.

27 мая 2018 года в результате обстрела со стороны боевиков погибли четверо российских военных. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте, сообщило Минобороны. Еще двое умерли от полученных ранений в госпитале.

7 мая 2018 года в Сирии разбился боевой вертолет Ка-52. Оба летчика погибли.
По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

3 мая 2018 года при взлете с аэродрома на базе Хмеймим в Сирии разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота погибли. В Минобороны заявили, что причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

6 марта 2018 года в районе аэродрома Хмеймим разбился самолет Ан-26 с российскими военнослужащими. При заходе на посадку он ударился о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. Всего в результате авиакатастрофы погибли 39 человек, в том числе генерал-майор Владимир Еремеев.

3 февраля 2018 года при облете зоны деэскалации Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался в районе подконтрольного террористам населенного пункта Телль-Дебес. Оказавшись в окружении, он подорвал себя гранатой.

31 декабря 2017 года в результате обстрела аэродрома Хмеймим погибли двое военнослужащих. Их имена не назывались. Об этом Минобороны сообщило 4 января.

7 ноября 2017 года в Чувашии открыли памятную доску «геройски погибшему» Валерию Емдюкову. Как еще в августе сообщал «Вести.ru», военнослужащий погиб в Сирии. Обстоятельства гибели не раскрываются.

2 октября 2017 года Минобороны подтвердило гибель получившего в Сирии ранение полковника Валерия Федянина. Он умер в Москве в главном клиническом госпитале Минобороны, куда был доставлен после того, как его автомобиль был подорван. Федянин организовывал доставку гуманитарной помощи в один из населенных пунктов сирийского Хама.

24 сентября 2017 года стало известно о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова. По данным Минобороны, Асапов погиб под минометным обстрелом по командному пункту сирийских войск, на котором он находился, «оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор».

4 сентября 2017 года Минобороны сообщило, что после обстрела боевиками ИГ автоколонны в провинции Дейр-эз-Зор погибли двое военнослужащих. Один из них погиб на месте, второй — умер в госпитале от полученных ранений. Когда именно погибли военнослужащие, в сообщении не уточняется.

11 июля 2017 года в сирийском Хаме был убит военный советник капитан Николай Афанасов. Он попал под минометный обстрел боевиков. Теперь военнослужащий будет посмертно представлен к государственной награде.

В мае 2017 года в Сирии погиб Марат Ахметшин. Он был начальником разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона девятой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

3 мая 2017 года на официальном сайте администрации города Братск появилось сообщение о том, что в Сирии погиб Богдан Деревицкий, военный-контрактник. Ему было 24 года.

2 мая 2017 года Минобороны подтвердило гибель российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова из-за обстрела боевиков. Он посмертно представлен к государственной награде.

20 апреля 2017 года Минобороны подтвердило гибель российского военного советника майора Сергея Бордова. По сообщению ведомства, он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.
Бордов представлен к государственной награде.

11 апреля 2017 года Минобороны подтвердило гибель двоих российских военных. По данным ведомства, они погибли в результате нападения боевиков.

6 марта 2017 года Минобороны подтвердило гибель российского военнослужащего Артема Горбунова. Ранее о том, что 2 марта он погиб в Сирии во время операции по взятию Пальмиры, рассказала жена Горбунова Софья.

20 февраля 2017 года Минобороны сообщило о гибели четверых и ранении двоих российских военных. Их автомобиль подорвался на радиоуправляемом фугасе.

7 декабря 2016 года Минобороны сообщило о гибели полковника Руслана Галицкого. В ходе обстрела боевиками одного из кварталов Алеппо он получил смертельное ранение.

5 декабря 2016 года две российских военнослужащих, медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибли в результате прямого попадания мины в приемное отделение мобильного госпиталя в Алеппо.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб был сбит российский вертолет Ми-8. Погибли пятеро — три члена экипажа и два офицера. Вертолет возвращался после выполнения гуманитарной миссии.

Обломки сбитого российского вертолета Ми-8 в провинции Идлиб
Обломки сбитого российского вертолета Ми-8 в провинции Идлиб (Фото: Reuters/Pixstream)

В мае 2016 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий Аскер Бижоев. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

22 июля 2016 года при выполнении боевого задания в районе Алеппо погиб контрактник Никита Шевченко. Он был представлен к государственной награде посмертно.

8 июля 2016 года погибли командир 55-го отдельного полка армейской авиации полковник Ряфагать Хабибуллин и летчик-инструктор Евгений Долгин, когда вертолет, облет которого они совершали, был подбит с земли.

15 июня 2016 года в провинции Хомс погиб Андрей Тимошенков. По сообщению Минобороны, Тимошенков «предотвратил прорыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, к месту выдачи гуманитарной помощи мирному населению».

7 июня 2016 года младший сержант Михаил Широкопояс умер в Москве от ранений, полученных при обстреле российской автоколонны в Сирии.

11 мая 2016 года погиб Антон Ерыгин. Он получил тяжелые ранения 9 мая во время сопровождения автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон.

12 апреля 2016 года в районе Хомса разбился российский вертолет Ми-28Н, погибли два члена экипажа Андрей Окладников и Виктор Панков. В Минобороны заявляли, что вертолет не был сбит, а результаты расследования не представлены.

17 марта 2016 года российский офицер спецназа Александр Прохоренко погиб около Пальмиры. О его смерти 24 марта сообщило Минобороны. По данным ведомства, военнослужащий выполнял разведывательные задачи в районе Пальмиры, был окружен и вызвал огонь на себя.

Церемония прощания с погибшим в Сирии Героем России старшим лейтенантом Александром Прохоренко в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области
Церемония прощания с погибшим в Сирии Героем России старшим лейтенантом Александром Прохоренко в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области (Фото: Сергей Медведев/ТАСС)

1 февраля 2016 года погиб подполковник Иван Черемисин. По данным Минобороны, Черемисин был в Сирии в качестве военного советника.

24 ноября 2015 года морской пехотинец Александр Позынич погиб в ходе операции по спасению экипажа Су-24, сбитого турецким истребителем. В ходе операции один из вертолетов Ми-8, на которых перемещался десант, был подбит и совершил вынужденную посадку. Позынич получил осколочное ранение в шею и скончался.

24 ноября 2015 года погиб командир экипажа Су-24 Олег Пешков. Самолет был сбит турецким истребителем F-16 ракетой «воздух — воздух» в районе сирийско-турецкой границы в провинции Латакия.

Мемориальная доска в память о погибшем в Сирии командире бомбардировщика Су-24 Олеге Пешкове, установленная на памятнике воинской славы возле села Возжаевка
Мемориальная доска в память о погибшем в Сирии командире бомбардировщика Су-24 Олеге Пешкове, установленная на памятнике воинской славы возле села Возжаевка (Фото: Сергей Лазовский/ТАСС)

19 ноября 2015 года погиб капитан Федор Журавлев. На похоронах командир Журавлева сообщил родственникам, что тот погиб в ходе спецоперации против боевиков в Кабардино-Балкарии. Во время встречи Путина с вернувшимися из Сирии военнослужащими 17 марта вдове погибшего вручили награды. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил Reuters факт смерти Журавлева в Сирии.

24 октября 2015 года погиб контрактник Вадим Костенко. Официальная версия смерти — он покончил с собой на авиабазе Хмеймим из-за разлада «в личных отношениях с девушкой». Эту версию сообщили в Минобороны за день до похорон.
Автор
Артем Филипенок
Сирия военная операция в Сирии военные потери
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