Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Там добавили, что машина двигалась в составе колонны, которая ехала по горному участку трассы Аль-Кадмус — Банияс. По предварительной информацией, причиной аварии могла быть неисправность автомобиля.

«Автомобиль «Урал-4320» авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой», — говорится в заявлении.

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