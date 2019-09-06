РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе разведывательной операции из-за подрыва мины. В распоряжении РБК оказалась фотография погибших с возложенными к ней цветами

Фото: Источник РБК

В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели.

К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине. Знакомые одного из военных подтвердили РБК, что причиной его гибели стал взрыв мины.

По информации источника РБК, вечером 3 сентября группа из восьми человек проводила разведку. Недалеко от позиций сирийских войск они разделились на две подгруппы. Одна подгруппа попала под срабатывание мины (типа ОЗМ-72, осколочная заградительная мина). Вторая группа начала их спасение. В результате произошел еще один подрыв.

По словам собеседника РБК, три человека погибли, двое получили ранения. Погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника, они служили в Силах специальных операций ВС России.

Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали РБК, что Никонов подорвался на мине. Он родился в Волгодонске (Ростовская область). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября, на Аллее воинской славы Волгодонска. В администрации города РБК сообщили, что не располагают официальной информацией о гибели Кирилла Никонова.