Стали известны имена погибших при крушении Ан-26 в Сирии

В распоряжении РБК оказался список с находившимися на борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 военнослужащими. Среди погибших — генерал-майор Владимир Еремеев. Подлинность списка РБК подтвердили три источника в Минобороны

Ан-26 (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

РБК стали известны имена большинства погибших в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии. Подлинность данного списка личного состава Ан-26 подтвердили РБК три источника в Минобороны. Всего на самолете, по данным Минобороны, были 39 человек, на данный момент известны фамилии 31 погибшего.

1. Майор Смирнов С.Г.

2. Старший лейтенант Сафронов Д.В.

3. Старший лейтенант Панов М.А.

4.Старший лейтенант Алтунин К.Н.

5.Старший лейтенант Осипкин А.В.

6. Старший сержант Епифанов

7. Генерал-майор Еремеев В.Г.

8. Капитан первого ранга Сачук А.М.

9. Капитан первого ранга Моисеев М.А.

10. Полковник Федун С.В.

11. Майор Морозов А.Л.

12. Старший сержант Лушков С.В.

13. Прапорщик Григорьев М.А.

14. Капитан Горбань К.А.

15. Капитан Гайдарханов Э.С.

16. Младший сержант Белов А.И.

17. Старший сержант Богатырев З.М.

18. Майор Маунев М.И.

19. Капитан Пыленок А.А.

20. Капитан Шейнцивт С.В.

21. Майор Чагин Е.В.

22. Старший прапорщик Грабовский С.В.

23. Капитан Труфанов А.В.

24. Майор Кукушкин Д.И.

25. Старший лейтенант​ Шевченко А.А.

26. Ефрейтор Коломойцев И.К.

27. Майор Микрюков В.В.

28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.

29. Сержант Сереженков Е.А.

30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.

31. Старший лейтенант Левчук Г.С.

Ранее Минобороны заявило о том, что среди погибших при крушении самолета в Сирии был генерал-майор. Источники РБК сообщили, что это был генерал-майор Владимир Еремеев. Кроме того, по данным телеканала «Царьград», майор Смирнов был за штурвалом Ан-26.

Видео: Телеканал РБК

Самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Самолет ударился о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м, сообщило Минобороны. Все находившиеся на борту самолета погибли.

В сообщении Минобороны отмечалось, что самолет не подвергался обстрелу, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Специальная комиссия ведомства проводит расследование катастрофы. Главная военная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).