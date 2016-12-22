ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,32 67,29 EUR Нал. 79,82 78,70 USD Бирж. 67,76 -0,31 EUR Бирж. 79,11 -0,38 USD ЦБ. 68,20 -0,09 EUR ЦБ. 79,36 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6259,30 -233,60 IMOEX 2390,50 +0,71% RTSI 1111,45 +1,09% Brent 79,28 +1,43% DJIA 26062,12 -0,35% Nasdaq 7895,79 -1,43%
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии
Лента новостей
5 причин перестать завидовать прямо сейчас 12:46, Pink У берегов Сирии нашли обломки пропавшего российского Ил-20 12:41, Политика Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ил-20 военных 12:36, Общество Еврокомиссия начала расследование против BMW, Daimler и Volkswagen 12:28, Бизнес Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цен на газ 12:27, Экономика Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб. 12:18, Финансы Кремль отказался анонсировать ответ Москвы на гибель Ил-20 в Сирии 12:12, Политика Краевой избирком признал Тарасенко победителем на выборах в Приморье 12:09, Политика Амет Володарский — РБК+: «Общество вступает в экономику образования» 12:08, Партнерский материал Главред «Известий» ушел на работу в Life.ru 12:00, Технологии и медиа Бывший инженер SpaceX запустит криптовалютную биржу: вырастет ли рынок 11:54, Крипто Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году 11:50, Фотогалерея  Бизнес на устойчивой платформе: как социальные проекты помогают компаниям 11:49, Партнерский материал Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:45, Экономика Механика и передний привод: 10 самых экономичных автомобилей России 11:42, Авто  Немецкие врачи рассказали о причинах отравления Верзилова 11:40, Политика Капитан «Спартака» Глушаков опроверг сообщения о конфликте с Каррерой 11:35, Спорт Врач, водитель, продавец: кем работать, чтобы быстрее накопить на жилье 11:25, Недвижимость Китай пригрозил принять меры в ответ на новые пошлины США 11:20, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 11:18, РБК и Maserati ФАС нашла нарушения при закупке Минздрава 11:06, Экономика Bloomberg подсчитал ущерб Ирана от американских санкций 10:56, Политика Россияне предпочли новости в соцсетях художественной литературе 10:52, Общество Биржи из Южной Кореи запретят неверифицированным клиентам выводить деньги 10:49, Крипто Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии 10:44, Политика От чистого истока: как вывести на мировой рынок воду в стеклянной бутылке 10:41, Свое дело Как бизнесмен из Москвы занялся криптовалютой для борьбы с рабством 10:39, Технологии и медиа Skoda раскрыла подробности о спортивном Kodiaq 10:38, Авто
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии
Война в Сирии, 10:44
0
Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии
Израильские летчики «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200, сообщили в Москве, назвав произошедшее враждебными действиями. Российские военные также заявили о праве на «адекватный ответ»
Фото: Dmitry Terekhov / Flickr

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости». Погибли 15 российских военнослужащих.

Вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия. Они «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе, подчеркнули в Минобороны. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — говорится в сообщении.

Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии
Политика

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — подчеркнули в Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

В Москве также подчеркнули, что рассматривают действия Израиля как враждебные. По данным Минобороны, Израиль не уведомил заранее о своих действиях командование российских сил в Сирии, информация поступила только «за минуту до удара». Также в министерстве заявили о праве на «адекватные ответные действия».

РБК направил запрос в Минобороны Израиля.

Видео: Минобороны России

Об исчезновении самолета оборонное ведомство сообщило в ночь на вторник, причем тогда военные говорили, что на борту находились 14 военных. Незадолго до этого сирийские СМИ передали, что средства ПВО перехватили ракеты, которые были выпущены по промышленным объектам в Латакии. В этом районе расположена российская авиабаза Хмеймим.

Видео: Телеканал РБК

Позднее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных об инциденте чиновников США сообщил, что российский самолет был сбит сирийскими средствами ПВО.

В Минобороны Франции заявили, что не причастны к атакам в том районе, где был сбит российский самолет.​

В ноябре 2015 года в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. Ракету по нему выпустил истребитель F-16 ВВС Турции. Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Анкары как «удар, который нам нанесли в спину пособники терроризма». Отношения между Москвой и Анкарой после этого ухудшились, Россия ввела против Турции санкции, в том числе эмбарго на ввоз определенных продуктов. Москва также приостановила действие безвизового режима. В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес Путину извинения за сбитый самолет.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Минобороны , Сирия , Израиль
Главное
Кремль отказался анонсировать ответ Москвы на гибель Ил-20 в Сирии Политика
Материалы по теме
В США возложили на Сирию вину за сбитый Ил-20 российской армии Политика
Минобороны сообщило об исчезновении в Сирии Ил-20 с военнослужащими Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter