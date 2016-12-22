Минобороны назвало виновных в гибели российского самолета в Сирии

Израильские летчики «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200, сообщили в Москве, назвав произошедшее враждебными действиями. Российские военные также заявили о праве на «адекватный ответ»

Фото: Dmitry Terekhov / Flickr

Российский самолет Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости». Погибли 15 российских военнослужащих.

Вечером в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия. Они «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе, подчеркнули в Минобороны. «Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — говорится в сообщении.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — подчеркнули в Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

В Москве также подчеркнули, что рассматривают действия Израиля как враждебные. По данным Минобороны, Израиль не уведомил заранее о своих действиях командование российских сил в Сирии, информация поступила только «за минуту до удара». Также в министерстве заявили о праве на «адекватные ответные действия».

РБК направил запрос в Минобороны Израиля.

Видео: Минобороны России

Об исчезновении самолета оборонное ведомство сообщило в ночь на вторник, причем тогда военные говорили, что на борту находились 14 военных. Незадолго до этого сирийские СМИ передали, что средства ПВО перехватили ракеты, которые были выпущены по промышленным объектам в Латакии. В этом районе расположена российская авиабаза Хмеймим.

Видео: Телеканал РБК

Позднее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных об инциденте чиновников США сообщил, что российский самолет был сбит сирийскими средствами ПВО.

В Минобороны Франции заявили, что не причастны к атакам в том районе, где был сбит российский самолет.​

В ноябре 2015 года в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. Ракету по нему выпустил истребитель F-16 ВВС Турции. Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Анкары как «удар, который нам нанесли в спину пособники терроризма». Отношения между Москвой и Анкарой после этого ухудшились, Россия ввела против Турции санкции, в том числе эмбарго на ввоз определенных продуктов. Москва также приостановила действие безвизового режима. В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес Путину извинения за сбитый самолет.