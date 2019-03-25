В Сирии на автомобиль с российскими военными напали боевики, сообщает Минобороны. Трое военнослужащих в результате нападения погибли

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В результате нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «РИА Новости».

Трое российских военнослужащих пропали без вести в Сирии еще в конце февраля после нападения боевиков. Как отмечают в Минобороны, на автомобиль, в котором они передвигались, напала группа террористов, военные погибли на месте. Их тела доставлены в Россию.

Самолеты ВКС России и наземные войска, участвующие в сирийской операции, выявили и уничтожили группу из 30 боевиков, причастных к гибели трех военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что с момента поступления данных об исчезновении военных проводились непрерывные поиски.

В начале февраля стало известно о смерти 25-летнего российского военнослужащего Максима Плетнева. Он погиб 31 января во время выполнения боевого задания в Сирии, похороны прошли 4 февраля.