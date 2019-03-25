В результате нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «РИА Новости».
Трое российских военнослужащих пропали без вести в Сирии еще в конце февраля после нападения боевиков. Как отмечают в Минобороны, на автомобиль, в котором они передвигались, напала группа террористов, военные погибли на месте. Их тела доставлены в Россию.
Самолеты ВКС России и наземные войска, участвующие в сирийской операции, выявили и уничтожили группу из 30 боевиков, причастных к гибели трех военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что с момента поступления данных об исчезновении военных проводились непрерывные поиски.
В начале февраля стало известно о смерти 25-летнего российского военнослужащего Максима Плетнева. Он погиб 31 января во время выполнения боевого задания в Сирии, похороны прошли 4 февраля.