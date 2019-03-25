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Война в Сирии ,  
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В Сирии погибли трое российских военных
В Сирии на автомобиль с российскими военными напали боевики, сообщает Минобороны. Трое военнослужащих в результате нападения погибли
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В результате нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «РИА Новости».

Трое российских военнослужащих пропали без вести в Сирии еще в конце февраля после нападения боевиков. Как отмечают в Минобороны, на автомобиль, в котором они передвигались, напала группа террористов, военные погибли на месте. Их тела доставлены в Россию.

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Самолеты ВКС России и наземные войска, участвующие в сирийской операции, выявили и уничтожили группу из 30 боевиков, причастных к гибели трех военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что с момента поступления данных об исчезновении военных проводились непрерывные поиски.

В начале февраля стало известно о смерти 25-летнего российского военнослужащего Максима Плетнева. Он погиб 31 января во время выполнения боевого задания в Сирии, похороны прошли 4 февраля.

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В январе СМИ сообщали о гибели в Сирии младшего сержанта Андраника Арустамяна. Гибель произошла еще в ноябре 2018 года, военный опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, взорвались четыре мины. В Минобороны информацию о гибели этих двух человек не комментировали.

В мае прошлого года Минобороны сообщало о гибели четырех российских военных и ранении еще трех в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Ночью боевики атаковали артиллерийскую батарею, при которой находились военнослужащие — двое погибли на месте, еще двое скончались позднее в госпитале от полученных ранений.

Военный конфликт в Сирии длится с 2011 года, Россия в 2015 году начала участвовать в боевых действиях на стороне сил сирийского президента Башара Асада. В декабре 2017 года президент Владимир Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии, сейчас постоянная группа военных находится в порте Тартус и на авиабазе Хмеймим.

В марте этого года Сирию посетил глава Минобороны Сергей Шойгу, который встретился с Асадом и передал ему послание от Путина, содержание документа не раскрывалось.

Авторы: Наталья Демченко, Григорий Дубов
Теги: Сирия
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