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В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

Предложения по борьбе с COVID-19 и минимизации последствий вируса для экономики представят Белоусов и Голикова. На одном из последних совещаний рассматривалась возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что поручения даны по итогам совещания по экономической ситуации.

Совещание по мерам борьбы с коронавирусом прошло в субботу, 14 марта. В воскресенье, 15 марта, также проходит совещание по этой теме, сказали РБК два источника, близких к правительству.

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По словам одного из источников, обсуждалось много вариантов реагирования на развитие ситуации с вирусом. «Один из них — возможное распространение режима повышенной готовности, аналогичному тому, который введен в Москве и Подмосковье, на всю страну. Но обсуждалось множество сценариев, финальных решений принято не было», — говорит источник РБК.

Второй источник это подтвердил: «Решения будут приняты и объявлены в понедельник».

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Согласно режиму повышенной готовности, который действует в столице с 5 марта, все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней. Граждане, которые обнаружили у себя симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом, должны вызвать врача на дом и не посещать больницы. Мэрия Москвы также обязала всех работодателей обеспечить измерение температуры сотрудников. Кроме того, в столице на время запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Аналогичные меры действуют в Подмосковье.

Позднее в московских больницах перестали пускать посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием и объявили карантин. В школах Москвы и Подмосковья с 16 марта ввели свободное посещение. Министерство просвещения рекомендовало при необходимости перевести на дистанционное обучение школы в регионах.

По последним данным властей, в России подтверждено 59 случаев заражения COVID-19, большинство из них (33) — в Москве.

Авторы: Петр Канаев, Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, правительство
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