В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

Предложения по борьбе с COVID-19 и минимизации последствий вируса для экономики представят Белоусов и Голикова. На одном из последних совещаний рассматривалась возможность распространения режима повышенной готовности на всю страну

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что поручения даны по итогам совещания по экономической ситуации.

Совещание по мерам борьбы с коронавирусом прошло в субботу, 14 марта. В воскресенье, 15 марта, также проходит совещание по этой теме, сказали РБК два источника, близких к правительству.

По словам одного из источников, обсуждалось много вариантов реагирования на развитие ситуации с вирусом. «Один из них — возможное распространение режима повышенной готовности, аналогичному тому, который введен в Москве и Подмосковье, на всю страну. Но обсуждалось множество сценариев, финальных решений принято не было», — говорит источник РБК.



Второй источник это подтвердил: «Решения будут приняты и объявлены в понедельник».