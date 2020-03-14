Общество , 14 мар, 18:06
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Число зараженных коронавирусом в России выросло до 59 человек
Число инфицированных коронавирусом нового типа в России за последние сутки выросло с 45 до 59. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое поступило в РБК.
Из 14 новых зарегистрированных случаев девять были выявлены в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области.
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