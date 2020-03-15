РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Отмечается, что решение принято в соответствии с уведомлением о закрытии железных дорог этих стран из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отменяются поезда из Москвы в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог, а также из Санкт-Петербурга в Киев и Кишинев.

Кроме того, на время прекратится движение поездов между Россией и Латвией, сообщается на сайте РЖД.

В ФПК отметили, что деньги за билеты можно вернуть в железнодорожных кассах на территории стран, где они куплены, а электронные проездные документы сдать с помощью сайтов, где их оформили.