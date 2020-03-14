В Подмосковье ввели свободное посещение в школах из-за коронавируса

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Для предотвращения распространения коронавируса в подмосковных школах ввели режим свободного посещения. Соответствующий приказ губернатора региона Андрея Воробьева опубликован на портале Московской области.

«Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности», — сказано в документе.

Ранее свободное посещение для школьников в Москве ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Он также заявил, что администрации школ должны организовать дистанционное обучение для детей, которых родители временно забрали из школы.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в Подмосковье ввели 12 марта. В Москве он действует с 5 марта. Согласно документам, граждане, вернувшиеся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток.