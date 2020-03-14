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Власти рекомендовали регионам перевести школы на дистанционное обучение

Глава министерства отметил, что такие меры необходимы для защиты здоровья населения. Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели в школах режим свободного посещения
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

В связи с распространением коронавируса регионам России рекомендовано при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения.

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — заявил глава министерства Сергей Кравцов.

В Минпросвещения отметили, что в случае перехода школ на дистанционный режим обучения необходимо выстраивать работу учреждений таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе. К тому же в министерстве напомнили, что в большинстве регионов в ближайшее время должны пройти плановые каникулы.

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Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения образовательных учреждений по усмотрению родителей. Кроме того, в столице ввели дополнительные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, режим обязательной самоизоляции на дому должны соблюдать не только граждане, прибывающие в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, но и проживающие с ними лица. Кроме того, работодателей обязали не допускать к рабочему месту и на территорию организации сотрудников, которые должны пройти самоизоляцию.

В московских больницах, интернатах и детских домах прекратили пускать посетителей. К тому же в некоторых медицинских учреждениях объявили карантин.

В субботу, 14 марта, стало известно о двух новых зараженных в Кемерово. Таким образом, количество заболевших по всей России увеличилось с 45 до 47 человек.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: Минпросвещения, коронавирус, Дистанционное обучение
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