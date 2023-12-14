Путин счел, что выход Армении из СНГ и ОДКБ не в ее интересах
Прекращение членства в организациях постсоветского пространства, в частности, СНГ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не отвечает интересам Армении, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.
«Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге, это все равно выбор государства», — сказал он, отметив ряд преимуществ участия в этих организациях, в том числе рост товарооборота между странами-участницами и различные льготы.
Комментируя решение Еревана не участвовать в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ, Путин сообщил, что, насколько известно, это связано «с некоторыми процессами в Армении», а не «с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях». «Посмотрим, как ситуация будет развиваться», — отметил президент.
Он признал, что в Армении сейчас непростая ситуация из-за включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. «Это же все мы понимаем: не мы же отказались от Карабаха, это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали они это инициативно, на самом деле. И нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения», — поясннил Путин.
Премьер Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который прошел в Минске 23 ноября. Кремль выразил сожаление в связи с этим, отметив, что такие встречи — «очень хорошиЙ повод для обмена мнениями, сверки часов». Приехать на мероприятие отказался и спикер парламента республики Ален Симонян.
До этого Ереван отказался от участия в двух учениях в рамках ОДКБ. Армянская сторона также отозвала своего представителя при организации.
Пашинян заверил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», считает он. В мае Пашинян допускал приостановку участия Армении в ОДКБ из-за отсутствия реакции организации на просьбы прислать мониторинговую миссию. У Ереван, пояснилон, складывается впечатление, что ОДКБ «уходит из Армении».
Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян 23 ноября подтвердил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не стоит на повестке. МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником.
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