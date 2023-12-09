Алиев: к концу 2026 года планируется вернуть в Карабах более 140 тыс. беженцев

Алиев заявил о планах поселить более 140 тыс. человек в Карабахе

По словам Алиева, вернуть беженцев планируется до конца 2026 года. После того как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, регион покинули десятки тысяч этнических армян

Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press

Власти Азербайджана планируют вернуть более 140 тыс. беженцев из Нагорного Карабаха домой к концу 2026 года, заявил президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«Нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек. А для этого, конечно, необходимо вкладывать значительные средства в инфраструктурные и жилищные проекты», — сказал Алиев (цитата по Azertag).

Президент уточнил, что территория, которая «на протяжении 30 лет находилась под оккупацией», обладает большим потенциалом в областях сельского хозяйства, гидроэнергетики и туризма. Возвращение беженцев — основное направление государственной инвестиционной программы, добавил Алиев.

Президент Азербайджана не уточнил, каких именно беженцев он имеет в виду.

19 сентября Баку начал в Карабахе «антитеррористическую операцию», она завершилась 20 сентября заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана.

После этого Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свой суверенитет. Власти страны предложили план по реинтеграции и пообещали живущим в Карабахе равенство прав и свобод, возможность сохранить культуры и говорить на армянском языке. После операции Азербайджана в Армению выехали более 100 тыс. армян, ранее живших в Нагорном Карабахе.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года. В документе говорится, что население НКР следует «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» азербайджанской стороной.