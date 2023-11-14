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Кремль выразил сожаление из-за решения Пашиняна пропустить заседание ОДКБ

Песков: Кремль сожалеет, что Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
Кремль сожалеет, что премьер Армении не сможет принять участие в заседании ОДКБ в Минске, заявил Песков. Пашинян ранее выразил надежду, что партнеры по организации отнесутся к его решению с пониманием
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Кремль сожалеет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое запланировано 23 ноября в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов», — подчеркнул он.

Песков добавил, что, несмотря на это, ОДКБ сохраняет свою актуальность, о чем свидетельствуют встречи, которые организуются и проводятся в рамках организации и которые востребованы со стороны участников.

Ранее Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать на заседании ОДКБ, которое запланировано 23 ноября в Минске.

«Пашинян сообщил президенту Белоруссии, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием», — говорится в сообщении на сайте армянского правительства.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако позднее они отказались от членства.

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В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации.

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении.

В мае армянский премьер заявил, что ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию. Тогда премьер допустил, что Армения может приостановить членство в организации.

26 октября Пашинян заявил, что Ереван остается в ОДКБ, так как сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. Он подчеркнул, что для этого требуется провести последовательную работу, пока не наступит момент, когда можно будет делать выводы.

Комментируя слова армянского премьера о возможном выходе из ОДКБ, Песков говорил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США пытаются раскачать ситуацию в ОДКБ, в том числе вывести из нее Армению.

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Дмитрий Песков Никол Пашинян Кремль ОДКБ Белоруссия
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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