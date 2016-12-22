Патриарх Кирилл написал папе римскому и генсеку ООН про давление на УПЦ

По его словам, украинские власти пытаются использовать УПЦ Московского патриархата в предвыборной борьбе, проводя обыски и допрашивая священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, обратив внимание на «массовые случаи нарушения прав и свобод» духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).

Послания также были адресованы президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту. «Имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе», — говорится в посланиях патриарха.

По словам патриарха, украинские власти оказывают «грубое давление» на епископов и клириков УПЦ МП, «что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений». Он отметил, что поводом для усиления давления стал отказ священства УПЦ МП принять участие в объединительном соборе Украинской церкви.

Патриарх подчеркнул, что на соборе УПЦ МП «самая многочисленная религиозная конфессия страны должна быть заменена на некую новую религиозную организацию». Предстоятель РПЦ добавил, что ее созданием занимается президент Украины Петр Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Патриарх Кирилл напомнил об обысках и задержаниях представителей УПЦ, проводимых Службой безопасности Украины, а также допросах священников. Кроме того, он заявил о запрете на въезд на территорию страны митрополиту Донецкому Илариону по «особому распоряжению из Киева».

«Представители государственной власти самого высокого уровня позволяют себе публичные высказывания по отношению к Украинской православной церкви, разжигающие межконфессиональную вражду», — сообщил патриарх.

Он отметил, что в конце ноября советник главы МВД Украины назвал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла «упырем, ненавидящим Украину, украинцев и все украинское». Также, по словам патриарха, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что священники УПЦ МП «содействовали убийствам украинских граждан».

На прошлой неделе патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины и вмешательстве в дела церкви. «Есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь связанные с тем, чтобы остаться у власти», — подчеркивал он.

Кризис вокруг церкви на Украине разгорелся после того, как в октябре патриарх Константинопольский Варфоломей снял анафему с предстоятелей двух украинских неканонических церквей. Это стало первым шагом на пути к получению томоса об автокефалии.

В ноябре Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Украинский президент отмечал, что этот договор завершает процесс предоставления томоса о независимости церкви на Украине. Утверждение единой украинской церкви пройдет 15 декабря на так называемом объединительном соборе, который в РПЦ назвали «канонически ничтожным сборищем».