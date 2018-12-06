Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что объявление созыва объединительного церковного собора президентом Украины Петром Порошенко говорит о вмешательстве в дела церкви и нарушении конституции. С таким заявлением патриарх выступил на заседании Межрелигиозного совета России, передает «Интерфакс».

«Он нарушает конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и религиозными процессами. Это абсолютно недопустимо», — сказал патриарх.

Он добавил, что, если бы президент России Владимир Путин заявил бы, «что вот эта церковь нам подходит», на него бы, в отличие от Порошенко, обрушилась критика. При этом, добавил патриарх Кирилл, украинский президент говорит о «европейском выборе» своей страны, тогда как для Европы важна идея светского государства и действия Порошенко там были бы незаконными.

«Нет никакого европейского выбора — есть свои цели, есть свои задачи, в первую очередь, связанные с тем, чтобы остаться у власти», — заключил патриарх.