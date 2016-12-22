СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой епархии.

По ее данным, митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области. Там он планировал совершить совместную молитву с архиереями Украинской православной церкви (УПЦ), насельниками обители и многочисленными паломниками в праздник иконы Божией Матери «Знамение».

«Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что единственной причиной, по которой возникла такая ситуация, сотрудники СБУ назвали «особое распоряжение из Киева».

Донецкая епархия назвала действия Киева провокационными и свидетельствующими о том, что украинские власти продолжают идти по линии грубого вмешательства в дела церкви.