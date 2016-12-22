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УПЦ МП запретила участвовать священникам в Объединительном соборе
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УПЦ МП запретила участвовать священникам в Объединительном соборе
Раскол церкви, 19:59
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УПЦ МП запретила участвовать священникам в Объединительном соборе

Епископат и духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата не должны участвовать в Объединительном соборе. Такое решение было принято на заседании Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.

На заседании синода было решено считать запланированный Объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок». «Участие епископата, духовенства, монашествующих и мирян Украинской православной церкви в так называемом объединительном соборе не благословляется», — говорится в сообщении.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве. Собор должен провозгласить создание автокефальной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. В РПЦ назвали Объединительный собор «канонически ничтожным сборищем».

Создание объединенной церкви и выбор предстоятеля необходимы для получения от Константинопольского патриархата томоса об автокефалии.

Теги: церковь , Украина , УПЦ МП
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