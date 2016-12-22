Свыше 50 архиереев УПЦ вернули приглашения на объединительный собор

Более 50 архиереев Украинской православной церкви вернули Константинопольскому патриархату приглашения на объединительный собор. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

По его данным, к настоящему моменту не приняли приглашение 56 архиереев, не считая епископов. Уточняется, что ранее предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий запечатал письмо от Вселенского патриарха Варфоломея и направил его обратно без ответа. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука также вернул письмо в Константинополь.

7 декабря на заседании Священного синода УПЦ МП было решено, что епископат и духовенство церкви не должны участвовать в объединительном соборе. Также священники постановили считать собор незаконным собранием.

Объединительный собор состоится в Киеве 15 декабря. На нем должны провозгласить создание автокефальной украинской церкви, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.