Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева

Буданов допустил, что две страны еще долго не смогут юридически завершить конфликт, и в качестве примера привел отношения России и Японии, которые не заключили мирный договор. Кремль указывал, что к переговорам не готов Киев

Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Военный конфликт России и Украины может продлиться еще долго, есть вероятность, что стороны не подпишут мирный договор, допустил в статье для «Нового времени» начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершились», — написал он. Буданов привел в пример Россию и Японию, которые после 1945 года не заключили мирное соглашение.

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи. Токио требует их возврата и называет «незаконно оккупированными»; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно. В марте 2022 года Москва отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио из-за санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине. В МИД России считают эту тему закрытой, в посольстве Японии в России решение Москвы назвали «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».

«Этой территориальной проблеме уже больше 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен», — сказал Буданов. По словам начальника ГУР, у России «значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, касающиеся не только Крыма», и Киев не намерен их удовлетворять.

Россия присоединила Крым девять лет назад — весной 2014 года — по результатам референдума. Итоги голосования в большинстве стран мира не признали и ввели против Москвы санкции. Президент Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. В Кремле исключали возможность возвращения Крыма Украине, так как это «неотъемлемая часть» России. Российская сторона также считает закрытым вопрос принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия включила в свой состав осенью 2022 года.

После осенних референдумов президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с Россией, пока страну возглавляет Путин. Позднее он представил «формулу мира», которая предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д. Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его неприемлемым; в Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи. Путин в то же время говорил, что Москва не отказывается от диалога, в отличие от Киева, и «мяч на их стороне».

В начале ноября NBC сообщил, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. По данным телеканала, разговоры включали «очень общие контуры» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Зеленский, комментируя статью, заявил, что на украинские власти никто не давит и переговоры с Россией о территориях исключены.

Буданов ранее не раз комментировал военные действия и их возможный исход. Например, в сентябре глава ГУР заявил, что Украина не закончит конфликт с Россией парадом победы в Москве, равно как и Россия — парадом победы в Киеве.