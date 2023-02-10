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В МИД России назвали закрытой тему мирного договора с Японией

Представитель МИДа Мария Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта
Россия отказалась от переговоров с Японией о мирном договоре в марте прошлого года из-за санкций, которые Токио ввел после начала военной операции на Украине. Эта тема для Москвы закрыта, заявила представитель МИДа Мария Захарова
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция велась на странице ведомства в Rutube.

«Что касается темы мирного договора, как вы знаете, она закрыта», — сказала она.

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи (до войны они были японскими, а по ее итогам отошли к СССР).

Захарова напомнила, что в марте 2022 года Москва отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио из-за «очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» (после начала российской военной операции на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций). Российская сторона вышла из диалога с японской о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

В январе этого года замминистра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что обсуждать подписание мирного договора «с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», невозможно.

В посольстве Японии в России решение Москвы назвали «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».

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В апреле 2022 года МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет назвал «северные территории» (Южные Курилы) «оккупированными». В феврале 2023-го премьер-министр Фумио Кисида назвал неизменной позицию страны по островам и подчеркнул, что правительство «твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», несмотря на сложное положение, в котором оказались японско-российские отношения.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Япония МИД мирный договор Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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