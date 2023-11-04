Зеленский: разговоров с Россией о территориях не будет

Разговоров с Россией о территориях не будет, подчеркнул президент Украины. Он заявил, что ни США, ни ЕС не оказывают на него давления. Россия требует признания сложившихся на земле реалий и новых регионов

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский исключил переговоры с Россией о территориях, его слова приводит «Страна.ua».

«Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — заявил Зеленский в Киеве на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он подчеркнул, что сегодня на него никто не давит, как это было в начале военных действий и до них. «На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов», — отметил украинский лидер.

Так Зеленский ответил на сообщение NBC News о том, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. По данным телеканала, разговоры включали «очень общие контуры» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Некоторые «деликатные» переговоры состоялись во время встречи в формате «Рамштайн» в октябре. По словам собеседников NBC, консультации о возможных переговорах с Россией начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву.

В августе Зеленский исключил уступку территории в обмен на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что его страна хочет стать членом альянса, но «менять НАТО на наши земли — это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация». Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен тогда предположил, что одним из решений конфликта может быть отказ Киева от части территорий в обмен на членство в блоке. Потом он назвал свои слова ошибкой.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. На Украине вышел указ Зеленского, запрещающий вести переговоры, напоминал он.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — указывал Путин.

В сентябре он подчеркивал, что, пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия. Кроме того, для начала мирных переговоров, по его словам, Киеву нужно отменить декрет о их запрете.

В Киеве, в свою очередь, подчеркивали, что готовы вести переговоры с Москвой только после вывода войск и восстановления контроля над территориями, что не устраивает Россию. Она настаивает на учете сложившихся территориальных реалий украинской стороной. В сентябре 2022 года в состав России по итогам референдума вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область.