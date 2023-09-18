Буданов исключил завершение конфликта парадом в Москве или в Киеве

Россия и Украина не смогут закончить конфликт проведением военных парадов в столицах друг друга, считают в украинской разведке

Кирилл Буданов (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украина не сможет закончить конфликт с Россией парадом победы в Москве, также как и Россия — парадом в Киеве, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москва не должна надеяться когда-либо провести такое мероприятие в Киеве», — заявил он.

Глава ГУР подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество над Украиной, в том числе из-за ее мобилизационного резерва и собственных военно-промышленных мощностей. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — отметил он.

Буданов также сообщил, что в курсе разговоров о неготовности западных партнеров продолжать поддержку Украины на том же уровне. «Пока еще абсолютно не понятно, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами. <...> Однако склады в западных странах не совсем пусты. Неважно, что кто-то говорит», — добавил он.

Буданов неоднократно высказывался о ходе спецоперации на Украине. В частности, он грозил не прекращать удары по Крымскому мосту, обещал вернуть Крым под контроль Украины уже этим летом, а в мае этого года в интервью Yahoo News пообещал «убивать русских» до «полной победы» Украины. «Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», — сказал он тогда. Позже он заявил, что его слова вырезали из контекста, пояснив, что имел ввиду россиян, которые являются военными преступниками.



В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. Такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию было правильным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин называл целями спецоперации «денацификацию и демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Глава +Минобороны Сергей Шойгу ранее говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.