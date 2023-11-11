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Военная операция на Украине ,  
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Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России

Президент Франции Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России
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Военная операция на Украине
Пока для Киева еще не пришло время сесть за стол переговоров, считает президент Франции. Однако однажды настанет пора для них, отметил он. Россия неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от диалога

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоров» Украины с Россией и найти решение. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

Пока для Киева еще не пришло время сесть за стол переговоров, указал Макрон, подчеркнув, что оставляет решение за ним.

Французский лидер назвал поддержку Украины своим долгом и других стран.

Президент также считает, что декабрь станет решающим для украинского контрнаступления.

На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. По данным канала, консультации включали «очень общие контуры» того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Собеседники NBC связывают их с опасениями США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что никто в США и ЕС сегодня не оказывает на него давления. Он исключил переговоры с Россией по поводу территорий. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — подчеркнул Зеленский.

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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин.

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Теги
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон переговоры Россия Украина Франция
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