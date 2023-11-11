Макрон не исключил «честные» переговоры Украины и России
Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоров» Украины с Россией и найти решение. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.
Пока для Киева еще не пришло время сесть за стол переговоров, указал Макрон, подчеркнув, что оставляет решение за ним.
Французский лидер назвал поддержку Украины своим долгом и других стран.
Президент также считает, что декабрь станет решающим для украинского контрнаступления.
На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. По данным канала, консультации включали «очень общие контуры» того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Собеседники NBC связывают их с опасениями США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву.
Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что никто в США и ЕС сегодня не оказывает на него давления. Он исключил переговоры с Россией по поводу территорий. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — подчеркнул Зеленский.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин.