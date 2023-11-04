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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал об обсуждении Запада с Киевом последствий переговоров с Москвой

NBC: Запад обсуждает с Киевом, от чего придется отказаться для мирного решения
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад «начал спокойно» обсуждать с Украиной, от чего ей, вероятно, придется отказаться для мирного урегулирования конфликта с Россией, сообщает NBC. Это происходит в связи с мнением, что конфликт «зашел в тупик», говорят источники
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Представители США и Европы «начали спокойно» обсуждать с украинскими властями возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться для урегулирования конфликта, рассказали NBC нынешний высокопоставленный американский чиновник и бывший высокопоставленный американский чиновник, знакомые с ходом дискуссий.

По их словам, некоторые обсуждения состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей стран, поддерживающих Украину. Собеседники телеканала отмечают, что переговоры начались на фоне опасений среди властей США и Европы по поводу того, что конфликт «зашел в тупик», и способности продолжать оказывать помощь Украине.

Они заявили, что в Вашингтоне опасаются, что у Киева заканчиваются силы на фоне «кажущихся бесконечными» запасов Москвы. Также общественная поддержка помощи Украине снижается, поскольку надежда на успехи Киева в контрнаступлении «тает». Кроме того, внимание общественности к конфликту на Украине снизилось после эскалации противостояния Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС в начале октября, что может затруднить получение дополнительной поддержки Украины, говорят собеседники NBC.

Российская сторона не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Президент Владимир Путин при этом обращал внимание, что власти Украины ввели запрет на них. Глава российского МИДа Сергей Лавров выражал мнение, что вести диалог с Москвой Киеву запретили страны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, который запрещает вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже украинский лидер представил «формулу мира» по урегулированию конфликта, которая среди прочего предусматривает вывод российских войск.

Москва отказалась вести переговоры на основе предложенного Киевом плана. Для достижения мира Украине следует вернуться к внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, а также признать сложившиеся территориальные реалии, отмечали в МИДе.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 ноября заявил, что Киев не ведет переговоров с Москвой и пока не видит в них смысла. До этого он предупредил, что тех, кто предложит Киеву пойти на территориальные уступки, ждет «неприятный разговор».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
мирные переговоры Украина США Европа Россия
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