The New York Times оценила потери Украины

По оценкам западных чиновников и аналитиков, потери Украины составили более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Точное количество погибших и раненых Москва, как и Киев, не раскрывают

Потери Украины превысили 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными, пишет газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский объявил о своем решении уволить всех областных военкомов страны, напоминает издание. Поводом стала коррупция — в частности, случаи взяточничества были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации. Военкоматами должны руководить военнослужащие, прошедшие боевые действия, из числа тех, кто больше не может продолжать службу — из-за потери конечностей или иных проблем со здоровьем, сказал Зеленский.

Чтобы продолжить боевые действия, Зеленский должен убедить украинцев в том, что их жертвы не были напрасными и что они должны сражаться дальше, а своих западных союзников одновременно — в том, что он не приемлет коррупцию и что средства, которые те направили на поддержку украинской армии и правительства, не были потрачены зря, пишет The New York Times. По словам американских и европейских чиновников, доказательств каких-либо злоупотреблений в отношении помощи союзников нет, однако даже подозрения в этом могут угрожать дальнейшей поддержке Киева, отмечает газета.

Некоторые коррупционные схемы позволяли мужчинам покинуть страну. Газета приводит данные Государственной пограничной службы Украины, согласно которым в среднем 20 мужчин в день арестовывают за попытку уехать.

В начале августа The New York Times писала о «колоссальном» количестве раненых при наступлении украинских военных, они поступают в созданные недалеко от линии фронта временные медицинские пункты.

На прошлой неделе Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военнослужащих без учета «эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах».

Точное количество погибших и раненых Москва, как и Киев, не раскрывают. 6 июня глава Минобороны Сергей Шойгу в начале июня заявлял, что за три дня с начала украинского наступления при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. Украинские потери он тогда оценивал в 3,7 тыс. человек. До этого ведомство отчитывалось о российских потерях более десяти месяцев назад — в сентябре прошлого года. К тому моменту погибли 5937 человек, говорил Шойгу.

Президент Владимир Путин 27 июля говорил, что у России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника».