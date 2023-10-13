 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк объяснил, почему контрнаступление ВСУ «выбилось из графика»

Подоляк: наступление ВСУ «выбилось из графика» из-за задержек с передачей оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за задержек с поставками западного оружия, заявил Подоляк. Россия осуждает поставки оружия Киеву, а контрнаступление считает провалившемся
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выбилось из графика» из-за промедлений с поставками западного оружия на 6-9 месяцев. Об этом в эфире «24 канала» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев с осени прошлого года вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники, однако пока отрабатывалась логистика и происходило множество согласований, «все вышло из графика поставок». «Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро», — объяснил советник главы офиса президента.

Он привел в пример договоренности о передаче оружия в течение трех недель, когда на деле Украина получала его через два-три месяца. «Мы из графика [поставок оружия] выпадаем на 6—9 месяцев», — резюмировал Подоляк.

Украина проводит свое контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский признавал, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он отмечал превосходство России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. В середине сентября Зеленский сообщил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

12 октября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ «выбились из графика», собираясь закончить боевые действия на своей территории до конца года. В феврале глава ГУР говорил, что у Украины есть все шансы закончить боевые действия и вернуться к границам 1991 года.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на всех направлениях. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал провальным украинское контрнаступление. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил глава государства. 5 октября он заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек, 57 танков и почти 1900 бронемашин различного класса после начала контрнаступления.

Читайте на РБК Pro
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана


 

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки оружия Михаил Подоляк Военная операция на Украине
Материалы по теме
Буданов охарактеризовал наступление ВСУ словами «выбились из графика»
Политика
Путин заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек после начала контрнаступления
Политика
США оценили оставшееся время на наступление Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
WSJ узнала, что у боевиков ХАМАС были подробные схемы военных баз Израиля Политика, 01:22
Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 1,5 тыс. Политика, 01:22
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Подоляк объяснил, почему контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» Политика, 00:57
МИД предупредил Израиль об «опасных последствиях» из-за ударов по Сирии Политика, 00:57
Украинский депутат заявила о деле против Арестовича после слов о женщинах Политика, 00:26
Буданов назвал «самого проблемного» для Украины российского генерала Политика, 00:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Проявление русофобии». Что в России говорят об отстранении ОКР Спорт, 00:00
Арабо-израильский конфликт. Что важно знать Политика, 00:00
В ХАМАС заявили, что идея нападения на Израиль появилась два года назад Политика, 12 окт, 23:50
Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области дроне Политика, 12 окт, 23:26
В G7 заморозили российские $280 млрд до выплаты «компенсации» Украине Политика, 12 окт, 23:22
Директора люкс-отеля в Шотландии уволили после жалоб украинцев Общество, 12 окт, 23:16
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 12 окт, 23:15