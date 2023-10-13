Подоляк объяснил, почему контрнаступление ВСУ «выбилось из графика»

Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за задержек с поставками западного оружия, заявил Подоляк. Россия осуждает поставки оружия Киеву, а контрнаступление считает провалившемся

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выбилось из графика» из-за промедлений с поставками западного оружия на 6-9 месяцев. Об этом в эфире «24 канала» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Киев с осени прошлого года вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники, однако пока отрабатывалась логистика и происходило множество согласований, «все вышло из графика поставок». «Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро», — объяснил советник главы офиса президента.

Он привел в пример договоренности о передаче оружия в течение трех недель, когда на деле Украина получала его через два-три месяца. «Мы из графика [поставок оружия] выпадаем на 6—9 месяцев», — резюмировал Подоляк.

Украина проводит свое контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский признавал, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он отмечал превосходство России в воздухе и неоднократно просил западные страны поставить Киеву американские истребители F-16. В середине сентября Зеленский сообщил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

12 октября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ «выбились из графика», собираясь закончить боевые действия на своей территории до конца года. В феврале глава ГУР говорил, что у Украины есть все шансы закончить боевые действия и вернуться к границам 1991 года.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на всех направлениях. Президент Владимир Путин в начале сентября назвал провальным украинское контрнаступление. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — говорил глава государства. 5 октября он заявил о потере ВСУ 90 тыс. человек, 57 танков и почти 1900 бронемашин различного класса после начала контрнаступления.