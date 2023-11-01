Шойгу заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений НАТО

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В зоне специальной военной операции украинские войска терпят поражение, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.

«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», — сказал министр.

Он заверил, что российские части продвигаются вперед и занимают более выгодные рубежи.

«Силы вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», — резюмировал Шойгу.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» на Украине. Так он прокомментировал заявления американского президента Джо Байдена.



По словам Путина, если бы России было нанесено поражение, то США не продолжали бы поставлять Украине новое вооружение, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.



«Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — сказал Путин на пресс-конференции в Пекине.



Раз Россия, по мнению Байдена, проиграла, то пусть американцы забирают назад ATACMS и другое вооружение, «садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», добавил президент.