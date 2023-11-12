Генерал ВСУ поддержал идею выдвижения Залужного в президенты

Генерал-майор Дмитрий Марченко в ответ на замечание ведущей по поводу разговоров о возможном выдвижении главкома ВСУ сказал: «Дай Бог. Очень хотел бы»

Валерий Залужный (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что хотел бы выдвижения на пост президента главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью «5 каналу», его слова приводит «Страна.ua».

Ведущая заметила, что сейчас много говорят о возможности выдвижения главкома. Марченко ответил на это: «Дай Бог. Очень хотел бы».

Генерал также согласился с мнением, что Украине нужен «президент-военный» и «человек с опытом Шарля де Голля».

В апреле экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович говорил, что стране нужен президент, который не будет воровать. «Сам не будет и другим давать не будет», — заявлял он. В ответ на вопрос, не является ли им Владимир Зеленский, Арестович возразил, что тот не поборол коррупцию до конца.

В ноябре Залужный в статье для The Economist заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Он предупредил о риске перехода их в позиционные — статичные, изнурительные бои, которые могут затянуться надолго. По мнению генерала, это несет угрозу как для украинской армии, так и для самого государства. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква назвал слова главкома о ситуации на фронте «очень удивительными». Он рассказал, что помощники лидера одной из стран, поддерживающих Украину, после выхода статьи «в панике» связались с Киевом и спросили: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?»

Зеленский также не согласился с Залужным и отказался считать ситуацию патовой. Украинский лидер отметил, что 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине недолго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать», однако этого не случилось. «Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас», — подчеркнул он.

В офисе Зеленского опровергли сообщения о том, что глава Минобороны Рустем Умеров предложил уволить главкома. Кроме того, там отрицают раскол между президентом и генералом.

Российская сторона неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в частности, говорил, что ВСУ, несмотря на поставки оружия странами Запада, терпят поражение. По его словам, Украина с начала наступления потеряла более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.