Подоляк назвал потери Украины с начала военных действий

За девять месяцев военных действий на Украине потери Вооруженных сил страны составили до 13 тыс. человек убитыми, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире «24 Канала».

«У нас есть оициальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 13 тыс. погибших», — сказал Подоляк (цитата по Focus.ua).

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении заявила, что с начала российской военной операции погибли 100 тыс. украинских военнослужащих. Позднее эту видеозапись удалили со страницы главы ЕК. Затем спустя несколько часов было опубликовано новое видео — уже с вырезанным фрагментом о потерях. Официальный представитель ЕК Дана Спинант пояснила, что «используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России». Еврокомиссияне стала извиняться перед Киевом.

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