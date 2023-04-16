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Резников заявил, что потери ВСУ меньше числа жертв землетрясения в Турции

Министр обороны Украины Резников: потери ВСУ меньше числа жертв землетрясений в Турции
Потери ВСУ с начала спецоперации меньше, чем число погибших при землетрясении в Турции, заявил Резников, однако точных цифр не назвал. Ранее WP со ссылкой на секретные документы писала, что потери Киева составляют 124–131 тыс.
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской специальной операции меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью испанской La Razon.

«Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — заявил он.

Также украинский министр обороны отметил, что Киев получил от стран Запада почти все виды вооружений, которые он ранее требовал. «Когда я возглавил министерство, я шутил, что мое письмо Деду Морозу слишком длинное. А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано», — заметил Резников.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия более слабых подземных толчков. По данным властей, в результате землетрясений погибли свыше 50 тыс. человек.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о потерях украинских войск. Ведомство приводит их в ежедневных сводках о ходе спецоперации. В феврале Киев потерял более 11 тыс. военных — на 40% больше, чем месяцем ранее, говорил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Потери российской стороны последний раз Минобороны раскрывало в конце сентября 2022 года: тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции. Между тем потери украинской стороны, по версии Шойгу, составили свыше 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

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В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в том же месяце сообщал, что число убитых составляет от 100 до 200 человек каждый день.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре заявила, что число потерь ВСУ составляет 100 тыс. человек, однако позже запись ее выступления была изменена — из нее убрали фрагмент, где она говорила о потерях Киева. Глава ЕК позже объяснила это «неточностью в оценке».

В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации в Киеве озвучивали 22 августа прошлого года. Тогда Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Резников заявил, что потери ВСУ меньше числа жертв землетрясения в Турции
Резников заявил, что потери ВСУ меньше числа жертв землетрясения в Турции

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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