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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о планах наступления в этом году и в следующем

Владимир Зеленский сообщил о наличии плана наступления на этот год и 2024-й
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев постарается «показать результат в этом году», заявил президент Украины, уточнив, что на следующий год тоже «есть план». Власти России неоднократно заявляли, что наступление Украины провалилось
Владимир Зеленский&nbsp;(в режиме видеоконференции) на мероприятии ReutersNEXT Newsmaker в Нью-Йорке, США
Владимир Зеленский (в режиме видеоконференции) на мероприятии ReutersNEXT Newsmaker в Нью-Йорке, США (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

У Киева есть план наступления в текущем году и в следующем, заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции, организованной Reuters.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, в каком направлении будем вести наступление», — сказал Зеленский.

Он признал, что «сейчас есть определенные трудности» с контрнаступлением Украины, хотя «некоторые» и рассчитывали на быстрый успех. В частности, он связал сложности с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал. При этом он подчеркнул, что благодарен западным странам за помощь.

Украинский лидер пообещал, что Киев постарается «показать результат в этом году», уточнив, что на следующий год у него тоже «есть план», но не стал рассказывать подробности.

В ноябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик, и предупредил о риске перехода их в позиционные — статичные, изнурительные бои, которые могут растянуться на годы. По мнению Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства.

Зеленский с генералом не согласился и отказался считать ситуацию патовой. Президент отметил, что 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине недолго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена» и что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать», однако этого не произошло. «Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас», — подчеркнул он.

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В Москве неоднократно заявляли о провале украинского контрнаступления. Глава Минобороны Сергей Шойгу на прошлой неделе говорил, что украинские войска безуспешно атакуют российские позиции на запорожском, донецком и херсонском направлениях. По его словам, ВСУ, несмотря на поставки западных вооружений, терпят поражение. «Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», — указывал Шойгу. Украина с начала контрнаступления потеряла более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал он.

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Елена Чернышова
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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