Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

Российский президент в беседе с французским коллегой указал на то, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего в Россию должны поступить биоматериалы и официальное заключение немецких врачей по анализам Навального

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Emmanuele Contini / Getty Images)

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении.

Российский лидер акцентировал внимание Макрона на том, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего немецкие специалисты должны передать в Россию биоматериалы, официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов, а также наладить совместную работу с российскими врачами. «Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет», — отметили в пресс-службе.

Макрон призвал Путина провести тщательное расследование, чтобы прояснить обстоятельства инцидента с Навальным. «Президент республики выразил глубокую обеспокоенность в связи с криминальным актом в отношении Алексея Навального», — цитирует Reuters сообщение пресс-службы Елисейского дворца.