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Отравление Навального ,  
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Путин заявил Макрону о необоснованности обвинений по ситуации с Навальным

Российский президент в беседе с французским коллегой указал на то, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего в Россию должны поступить биоматериалы и официальное заключение немецких врачей по анализам Навального
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Emmanuele Contini / Getty Images)

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении.

Российский лидер акцентировал внимание Макрона на том, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего немецкие специалисты должны передать в Россию биоматериалы, официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов, а также наладить совместную работу с российскими врачами. «Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет», — отметили в пресс-службе.

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Макрон призвал Путина провести тщательное расследование, чтобы прояснить обстоятельства инцидента с Навальным. «Президент республики выразил глубокую обеспокоенность в связи с криминальным актом в отношении Алексея Навального», — цитирует Reuters сообщение пресс-службы Елисейского дворца.

Президент Франции подчеркнул, что важно без промедления пролить свет на обстоятельства произошедшего и найти ответственных. «Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением нервно-паралитического вещества «Новичок» в нарушение международных стандартов по применению химического оружия», — говорится в сообщении.

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Путин и Макрон созвонились на фоне обнародования выводов специалистов из Франции и Швеции, согласно которым Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Эксперты сделали такой вывод после того, как специалисты из Германии передали им образцы биоматериалов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег.

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Генпрокуратура России направила в Германию запрос об оказании правовой помощи. Российская сторона просила предоставить объяснения, сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы с результатами исследований. Ответа из ФРГ пока не последовало, но 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что запрос о правовой помощи со стороны России будет удовлетворен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отсутствие ответа со стороны немецкого правительства неподобающим.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 6 сентября заявила, что Берлин тормозит расследование по делу Навального, поскольку еще не ответил на запрос российской Генпрокуратуры. Она допустила, что Германия ведет «двойную игру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин. По его словам, российские врачи взяли целый комплекс анализов, однако никаких следов отравляющих веществ в организме политика обнаружено не было.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, Эмманюэль Макрон
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