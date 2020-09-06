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Отравление Навального ,  
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Захарова допустила «двойную игру» Германии в ситуации с Навальным

Вид на клинику «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный
Вид на клинику «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Christoph Soeder / DPA / AP)

У России не уверенности, что Германия не ведет двойную игру в ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого, как заявляют в Берлине, отравили ядом из группы «Новичок». Об этом в Facebook заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова немецкого министра внутренних дел Хайко Мааса, требовавшего от Москвы скорейшего расследования инцидента с Навальным.

Она отметила, что Берлин все еще не ответил на переданный 27 августа запрос Генпрокуратуры по поводу состояния политика.

«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова.

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: Алексей Навальный, Мария Захарова, Германия, отравление
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