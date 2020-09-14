Отравление Навального , 14 сен, 13:28
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Омский врач оценил выводы зарубежных экспертов об отравлении Навального
Александр Сабаев
Данные о наличии в организме политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок», которые подтвердили эксперты из трех независимых лабораторий, не совпадают с клинической картиной состояния пациента. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.
«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного не было у пациента», — сказал Сабаев, комментируя данные об отравлении ядом.
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