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Отравление Навального ,  
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Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Если Запад введет против России новые санкции, она не оставит это без ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал он.

Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным
Политика
Сергей Лавров

Ранее американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального. Они заявили, что США стоит провести собственное расследование и принять соответствующие меры.

Затем власти Германии сообщили, что рассматривают вопрос о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве санкционных мер.

Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным
Общество
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Самочувствие Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевили на лечение в Германию и поместили в берлинскую клинику «Шарите». По словам немецких медиков, он пришел в сознание и его состояние улучшилось.

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2 сентября правительство ФРГ заявило, что в организме оппозиционера обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок». В тот же день Меркель призвала Москву к ответу и заявила, что отравление было попыткой прекратить деятельность Навального. Власти России заявили, что домысли о причастности к ситуации с Навальным безосновательны. 

Теги: Сергей Лавров, санкции
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