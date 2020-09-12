Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Если Запад введет против России новые санкции, она не оставит это без ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал он.

Ранее американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального. Они заявили, что США стоит провести собственное расследование и принять соответствующие меры.

Затем власти Германии сообщили, что рассматривают вопрос о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве санкционных мер.