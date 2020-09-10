Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального

По словам Владимира Углева, Алексея Навального спасло то, что командир самолета принял решение совершить экстренную посадку и в организм политика не успело проникнуть достаточное количество яда

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Значительное улучшение состояния российского политика Алексея Навального, о котором сообщают СМИ, может означать, что в его организм успело проникнуть лишь небольшое количество яда. Об этом рассказал РБК один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев.

«В первую очередь это заслуга пилота самолета, что он посадил самолет, это его [Навального] спасло», — пояснил ученый.

По словам Углева, отсутствие пострадавших среди окружавших Навального людей говорит о том, что политик был отравлен контактным путем, яд был нанесен на его одежду (нижнее белье, носки и т.д.) или обувь, а с них мало-помалу проникал в организм. В результате Навальный получил примерно такую дозу «Новичка», как отравленная в 2018 году в Великобритании Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Надев это белье утром в день отлета и пробыв в нем в сумме околочетырех-шести часов, Алексей получил дозу не более, чем 20-30% LD50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. — РБК), это то количество вещества, которого достаточно, чтобы вызвать такую же картину поражения, как и в случае со Скрипалями в Солсбери. Но если бы командир самолета продолжил полет до Москвы, то картина поражения была бы намного более тяжелая», — полагает Углев.