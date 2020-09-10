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Отравление Навального ,  
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Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального

По словам Владимира Углева, Алексея Навального спасло то, что командир самолета принял решение совершить экстренную посадку и в организм политика не успело проникнуть достаточное количество яда
Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС
Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС

Значительное улучшение состояния российского политика Алексея Навального, о котором сообщают СМИ, может означать, что в его организм успело проникнуть лишь небольшое количество яда. Об этом рассказал РБК один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев.

«В первую очередь это заслуга пилота самолета, что он посадил самолет, это его [Навального] спасло», — пояснил ученый.

По словам Углева, отсутствие пострадавших среди окружавших Навального людей говорит о том, что политик был отравлен контактным путем, яд был нанесен на его одежду (нижнее белье, носки и т.д.) или обувь, а с них мало-помалу проникал в организм. В результате Навальный получил примерно такую дозу «Новичка», как отравленная в 2018 году в Великобритании Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

СМИ узнали о состоянии здоровья Навального
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Фото: Markus Schreiber / AP

«Надев это белье утром в день отлета и пробыв в нем в сумме околочетырех-шести часов, Алексей получил дозу не более, чем 20-30% LD50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. — РБК), это то количество вещества, которого достаточно, чтобы вызвать такую же картину поражения, как и в случае со Скрипалями в Солсбери. Но если бы командир самолета продолжил полет до Москвы, то картина поражения была бы намного более тяжелая», — полагает Углев.

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Он уверен, что немецкие эксперты вскоре сообщат и то, какое именно из веществ, относящихся к группе «Новичок», было использовано для того, чтобы отравить Навального. Сам же Углев полагает, что мог быть применен раствор яда, известного как А-242, либо какое-то другое вещество (А-230, А-232, А-234 или их аналоги), отличающееся нулевой ингаляционной поражающей, то есть предназначенное для того, чтобы убивать не при вдыхании, а кожно-резорбтивным путем.

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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». 24 августа немецкие врачи заявили, что результаты исследований указывают на то, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда. «Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — сказала Меркель.

9 сентября официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок», были переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российские врачи заявляют от отсутствии признаков отравления Навального. В частности, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев назвал поставленный в Германии диагноз «фантастикой». По его словам, это предположение, «не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом».

Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков
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