Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В Москве надеются, что Берлин прекратит свои «нелепые действия» и передаст факты, подтверждающие их заявления об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил на пресс-конференции глав МИД России и Китая Сергей Лавров, трансляция велась в Facebook ведомства.

Он сообщил, что «буквально вчера» представителю ФРГ в ООН задали вопрос о том, где эти данные и почему германская сторона «отлынивает» от предоставления их широкой общественности. Как отметил Лавров, он заявил, что «эти данные уже не являются предметом двусторонних отношений Германии с Россией, они уже предмет многостороннего разбирательства». «О каком разбирательстве идет речь, немцы сказать не могут», — заявил министр.

Также Лавров напомнил, что германская сторона 3 сентября заявила о том, что направила письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), но в нем никаких конкретных данных не содержалось. «Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает», — сказал глава МИДа.

Однако, по его словам, постпред России несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО, но получал ответ, что «никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе которых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало».