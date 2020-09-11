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Отравление Навального ,  
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Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

В Москве надеются, что Берлин прекратит свои «нелепые действия» и передаст факты, подтверждающие их заявления об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил на пресс-конференции глав МИД России и Китая Сергей Лавров, трансляция велась в Facebook ведомства.

Он сообщил, что «буквально вчера» представителю ФРГ в ООН задали вопрос о том, где эти данные и почему германская сторона «отлынивает» от предоставления их широкой общественности. Как отметил Лавров, он заявил, что «эти данные уже не являются предметом двусторонних отношений Германии с Россией, они уже предмет многостороннего разбирательства». «О каком разбирательстве идет речь, немцы сказать не могут», — заявил министр.

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Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный

Также Лавров напомнил, что германская сторона 3 сентября заявила о том, что направила письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), но в нем никаких конкретных данных не содержалось. «Мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает», — сказал глава МИДа.

Однако, по его словам, постпред России несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО, но получал ответ, что «никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе которых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало».

«Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ», — заявил министр.

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Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи, он впал в кому.

Главврач больницы Александр Мураховский заявлял, что состояние Навального вызвано нарушением обмена веществ. Через два дня по просьбе жены политика его перевезли на лечение в Берлин в клинику «Шарите» (Charite).

В Берлине заявили, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, политика пытались заставить замолчать.

В ФРГ сообщили, что передали данные об анализах оппозиционера в Организацию по запрещению химического оружия, однако постоянное представительство России при ОЗХО эту информацию опровергло. Вместе с тем постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что пока Германия не представит свои данные исследований, у Москвы нет оснований для начала расследования ситуации с Навальным.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Сергей Лавров, ФРГ
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