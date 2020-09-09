Германия передала ОЗХО информацию по Навальному

Клиника «Шарите» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Германии примет решение о дальнейших действиях по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального после консультаций с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Мартина Фиц, пишет газета Der Standard. Фиц сказала, что Берлин находится в контакте с партнерами, в том числе с ОЗХО.

По ее словам, «информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии».

Официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен, в свою очередь, сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах политика обнаружили следы яда из группы «Новичок», были переданы ОЗХО.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось посадить в Омске, где оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его соратники предположили, что он был отравлен. Однако омские врачи в ходе исследований исключили отравление.