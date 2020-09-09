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Отравление Навального ,  
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Германия передала ОЗХО информацию по Навальному

Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Германии примет решение о дальнейших действиях по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального после консультаций с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Мартина Фиц, пишет газета Der Standard. Фиц сказала, что Берлин находится в контакте с партнерами, в том числе с ОЗХО.

По ее словам, «информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии».

Официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен, в свою очередь, сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах политика обнаружили следы яда из группы «Новичок», были переданы ОЗХО.

Die Zeit назвал спасителей Навального и отравивший его яд
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Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где находится Алексей Навальный

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось посадить в Омске, где оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его соратники предположили, что он был отравлен. Однако омские врачи в ходе исследований исключили отравление.

22 августа Навального поместили в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. Немецкие врачи установили, что интоксикацию вызвало вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября власти ФРГ заявили, что в организме политика обнаружили следы отравления ядом из группы «Новичок». Позднее в клинике сообщили об улучшении состояния Навального. По словам врачей, его вывели из медицинской комы.

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Генеральная прокуратура России попросила Министерство юстиции Германии предоставить результаты анализов на наркотики, тяжелые металлы и яды. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что Берлин готов удовлетворить просьбу российской стороны.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Германия
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