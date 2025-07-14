Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

Сенатор Грэм анонсировал «очень агрессивное» выступление Трампа о России. По данным Axios, речь пойдет о передаче украинской армии наступательного оружия

Дональд Трамп (Фото: David Ramos / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать поставки наступательного оружия, сообщили два источника Axios, знакомые с его намерениями.

Есть основания полагать, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет, рассказали источники издания. Они не были в курсе окончательного решения.

Заявление Трампа, которое он сделает в понедельник, 14 июля, «будет очень агрессивным», рассказал Axios сенатор Линдси Грэм.

Новый план поставок оружия был предложен Трампу украинским президентом Владимиром Зеленским две недели назад, во время саммита НАТО в Гааге, выяснило издание.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые также не казались сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — сказал источник Axios среди американских должностных лиц. Зеленский появился на саммите НАТО в деловом костюме — впервые с февраля 2022 года.

Трамп на прошлой неделе анонсировал «важное заявление» по России, которое он сделает 14 июля, в понедельник. Президент США уточнял, что «разочарован в России», и обещал устроить Москве «маленький сюрприз».

По сведениям The Wall Street Journal, Трамп пообещал Зеленскому направить Украине «столько оружия, сколько сможет». При этом публично американский президент подчеркивал, что речь в первую очередь об оборонительном вооружении.

«Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — отреагировали в Кремле на ужесточение риторики американского президента. Представитель российского лидера Дмитрий Песков добавил, что Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений». Кремль подчеркивал, что поставки Киеву вооружений не способствуют мирному урегулированию конфликта.