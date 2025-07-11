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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил об ожидании предложений Киева по продолжению переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле ждут предложений Украины по продолжению двусторонних переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Он [процесс] продолжается. Работа идет, но здесь, я еще раз повторяю, мы ждем предложения украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров», — сказал Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров России и Украины пока невозможен, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов. Речь идет об обменах военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов.

Обмен пленными между сторонами проходил в несколько этапов, при этом точное количество возвращенных Москве и Киеву не разглашалось.

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Ранее, 8 июля, пресс-секретарь президента также заявил об отсутствии подвижек в согласовании даты переговоров с Украиной. Он отметил, что Москва ждет предложений украинской стороны. До этого Песков сообщил, что решение о проведении встречи представителей России и Украины будет принято после того, как все процедуры согласования будут завершены.

Позже глава МИДа Сергей Лавров заявил, что стороны согласовывают сроки третьего раунда переговоров. Он отметил, что речь должна идти не о «паузе», а о прочном мире.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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