Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

По словам Трампа, акцент будет сделан на оборонительных вооружениях, поскольку Украина «должна иметь возможность защищать себя». Россия осуждает военную помощь Киеву

США будут продолжать поставки оружия Украине и намерены нарастить их. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Трансляцию вело агентство Associated Press.

Речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах, подчеркнул Трамп.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — сказал он.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. The Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения.

В ответ на вопрос о том, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений Украине лично Трампу, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт впоследствии заявила, что «это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине».

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

4 июля Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам украинского президента, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба. Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено».

По сведениям The Wall Street Journal, Трамп во время беседы сказал Зеленскому, что он не стоит за приостановкой поставок оружия. Он отметил, что поручил провести проверку запасов Пентагона после ударов по Ирану в прошлом месяце, но не заморозил поставки.

Как пишет издание, президент США также заверил Зеленского, что США отправят столько помощи, сколько смогут, хотя поставки все еще приостановлены.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.