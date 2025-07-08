В Кремле оценили смену позиции Трампа насчет военной помощи Украине

Поставки американского оружия Украине продолжаются, для оценки их объема и номенклатуры «потребуется время», заявил Песков. Ранее президент США анонсировал наращивание военной помощи Киеву

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Со стороны США «было много противоречивых заявлений» насчет военной помощи Украине, ее продолжают оказывать, что не способствует мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Собственно какой-то окончательной информации о том, что поставки завершены и остановлены, не было. Было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно», — сказал он.

Песков также отметил активную роль ЕС в оказании военной помощи Украине. «Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать на Украину из США — еще потребуется время, чтобы это прояснить окончательно», — заключил он.

1 июля Politico и NBC сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Эти сведения подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки запасов американского арсенала.

Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву. «Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — сказал он.