В Кремле оценили смену позиции Трампа насчет военной помощи Украине
Со стороны США «было много противоречивых заявлений» насчет военной помощи Украине, ее продолжают оказывать, что не способствует мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Собственно какой-то окончательной информации о том, что поставки завершены и остановлены, не было. Было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно», — сказал он.
Песков также отметил активную роль ЕС в оказании военной помощи Украине. «Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать на Украину из США — еще потребуется время, чтобы это прояснить окончательно», — заключил он.
1 июля Politico и NBC сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Эти сведения подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки запасов американского арсенала.
Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву. «Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Мишустин сменил главу Росаккредитации
Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку
Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов
«Голос» объявил о прекращении деятельности
Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов